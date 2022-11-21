DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Çanakkale’de Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’nin her bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Diş Hekimliği Fakültesi dekanlarının katıldığı 23. Olağan Diş Hekimliği Konseyi Toplantısı’nda temsil edildi.

Söz konusu toplantı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışına; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Emre Korkut, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur ile DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak’ın da aralarında bulunduğu 104 üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi dekanları katıldı.

Toplantıda; eğitim, araştırma, akademi, hastane uygulamaları ve benzeri konulardaki sorunlar tartışıldı. Dekanlar, Diş Hekimliği’nde “Uzmanlık” ve “Doktora” programlarının gerekliliği üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Üç gün süren toplantının ardından program Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitliklerin ziyaret edilmesiyle son buldu.

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21/11/2022 15:01