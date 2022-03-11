DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen KKTC'de Çocuk Kanserlerini Anlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Mağusa Kale Lions Kulübü’nün davetlisi olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Genetik Hastalıklar: Çocuk Kanserleri” konulu seminer verdi.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, seminerin DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştiği kaydedildi.

Seminerde Prof. Dr. Tüzmen, öğrencileri ve katılımcıları bilimsel çalışma konuları ile ilgili, özellikle erişkin ve pediatrik kanserleri hakkında bilgilendirdi.

Prof. Dr. Tüzmen, seminerinde Çocukluk Çağı Kanserleri Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda en sık görülen kanser türleri ve belirtilerini anlatan Prof. Dr. Tüzmen, KKTC’de görülen kanser olgularının yaş grupları üzerindeki dağılımına değindi.

Katılım sertifikası da verilen seminere, 53 öğrenci, Mağusa Kale Lions ile KKTC Jimnastik Kulübü üyeleri, DAÜ öğretim üyeleri ve halkın katıldığı kaydedildi.

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11/03/2022 13:27