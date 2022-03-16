DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Japonya Kyushu Üniversitesi’nin Şubat Ayı Bülteninde Tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Japonya Kyushu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dental Bilimler Enstitüsü’nün Şubat ayı bülteninde tanıtıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Özden’in girişimleri ile kurulan sıcak ilişkilerin, önümüzdeki dönemde birçok ortak projeyle devam ederek daha da güçleneceği bildirildi.

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve fakülteye bağlı Diş Kliniği Başhekimi Prof. Dr. Hikmet Solak, dünya standartları hedef alınarak en son teknoloji ile kurulan kliniklerinin 2021 yılının Aralık ayında gerçekleşen açılışı ile birlikte, dünya genelindeki meslektaşlarının ve onların bağlı oldukları kurumların DAÜ’ye tebrik ve destek mesajları gönderdiğini ifade etti. Prof. Dr. Solak, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin uluslararası iş birliği ve projelerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, Japonya Kyushu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dental Bilimler Enstitüsü’nün Şubat ayı bülteninde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.





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16/03/2022 10:32