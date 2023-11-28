DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giyerek Mesleğe ilk Adımı Attılar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 16:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Diş Hekimleri Günü ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenledi. Söz konusu tören ile 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan birinci sınıf öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını atmış oldular.

Törende ayrıca DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları da takdim edildi. Söz konusu törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, VYK Üyeleri Halil İbrahim Orun ve Ersun Kutup, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Tümer, fakülte öğretim üyeleri, personeli ve öğrencileri katıldı.

“Beyaz Önlüğün Sorumluluğunu Unutmayın”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak Diş Hekimliği mesleğinin tarihi ile ilgili bilgiler vererek, Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın 1996 yılından beri kutlanmakta olduğunu aktardı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 114 Diş Hekimliği Fakültesi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Solak, halen daha toplumun diş hekimlerine ihtiyacı olduğunu aktardı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Solak, “Artık bir meslek erbabı oldunuz. Eğitiminizi takiben hayatınızın sonuna kadar şerefle ailenizi geçindirebilecek ve toplumun üst sıralarında yer alacaksınız. Beyaz önlüğün sorumluluğunu hiçbir zaman unutmayın. Tüm diş hekimlerinin günü kutlu olsun.” dedi.

“Hastalarınıza Yeniden Gülümsemeyi Öğretin”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında bilimsel diş hekimliğinin 115’inci yılının kutlandığını belirterek, diş hekimliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bugün giyilecek olan beyaz önlükler ile mesleğe ilk adımın atılacağını aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi hakkında detaylı bilgiler verdi. DAÜ Diş Hekimliği Kliniği hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kılıç, kalite ve memnuniyet kavramlarını ilk sıraya koyarak hem halka hem de öğrencilere büyük fırsatlar sunduklarını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak öğrencilere kaliteli eğitim ve araştırma imkanları sunmanın yanında sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin gelişimine yüksek katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Artık beyaz önlüklerinizi giyerek bu kutsal mesleğe ilk adımınızı atıyorsunuz. Sizlerin etik ve mesleki sorumluluklarınızı yerine getireceğinizden en ufak şüphemiz yoktur. Sizlerden beklentimiz hastalarınızın yüzünde gülümseme yaratmanız ve onları anlamanızdır. Diş Hekimlerinin en önemli özelliklerinden biri de insanlara gülümsemeyi yeniden öğretmektir. Sizlere güveniyoruz. Bugün şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencileri de tebrik ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun.”

“Mesleki Etik ve Sorumluluğun Simgesidir”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk geleceğin diş hekimlerine beyaz önlüklerini giydirmekten son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, geleceğin diş hekimlerinin beyaz önlükler ile mesleğe ilk adımı attıklarını bildirdi. Önlüğün mesleki etiğin ve sorumluluğun simgesi olduğunu aktaran Dr. Özcenk, diş hekimliğinin sadece bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olmadığını aynı zamanda empati kurmayı ve hizmet etmeyi gerektiren bir sanat olduğunu vurguladı. Dr. Özcenk, “Bugün giyilen önlükler ile hastalarınıza en iyi bakımı sağlayacağınız sözünü veriyorsunuz. Hastalarınız size güveniyor. Karşılaşacağınız zorluklar sizi daha deneyimli yapacaktır. Asla öğrenme tutkunuzu kaybetmeyiniz. Her vaka sizin için yeni bir öğrenme fırsatıdır. Sizleri geleceğin başarılı diş hekimleri olarak görmekten büyük onur duymaktayım. Hepinize iyi bir kariyer diliyorum.” şeklinde konuştu.

Dr. Özcenk etkinliğe yoğun iş temposundan dolayı katılamayan KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel’in de mesajını ileterek, Dt. Üstel’in beyaz önlüklerini giyen öğrencileri kutladığını ve kariyerlerinde başarılar dilediğini aktardı. Açılış konuşmalarının ardından 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Ardından, 2023-2024 Akademik Yılı’nda Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere mesleğe ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak ile fakülte öğretim üyeleri tarafından giydirildi.