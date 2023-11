DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Brezilya’da DAÜ’yü temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sepideh Hassanpour Khodaei, Brezilya’nın Sao Paulo Federal Üniversitesi Genetik Bölümü tarafından düzenlenen konferansa davetli olarak katılarak DAÜ’yü temsil etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yrd. Doç. Dr. Khodaei, Brezilya’da DAÜ ve Sao Paulo Federal Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan “Applying the Mummy Substance in Immortalized Cells to Evaluate Genetic Alterations” ve “Applying the Mummy Substance in Corneal Cells to Evaluate Cell Viability and Proliferation” başlıklı iki projeye dahil olarak üniversitelerarası iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Khodaei, yaptığı açıklamada, her iki projede genetik değişiklikleri ve hücre canlılığı ile çoğalmasını değerlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Brezilya’da "The Genetic Basis of Organ Development" başlıklı bir konuşma da yapan Khodaei, oftalmoloji grubu ile iş birliği içerisinde çalışmaları yürüttüğünü, başarılı sonuçlara ulaşılmasının ardından projeyi daha da genişletmeyi hedefleyerek, in-vivo çalışma yapmak istediğini belirtti.

DAÜ’den yapılan açıklamada, söz konusu çalışmaların uluslararası hücreler ve genetik araştırma alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ettiği, Yrd. Doç. Dr. Khodaei’nin çalışmalarının gelecekte daha fazla başarıya ve bilimsel keşiflere yol açabileceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



12/11/2023 11:20