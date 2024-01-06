DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nehir Özden Ankara’da Düzenlenen Oral İmplantoloji Sempozyumuna Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nehir Özden, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Oral İmplantoloji sempozyumuna katıldı.

Söz konusu sempozyuma yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacılar katılarak bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktardılar. Sempozyum kapsamında dişsiz çenelerin 4 implant ile sabit rehabilitasyonu, implantolojide radyolojik değerlendirme, augmentasyonsuz implant uygulamalarında güncel yaklaşımlar, implant protezlerinde kullanılan materyallere genel bakış, estetik olarak başarısız olan implantların tedavisi, implant üstü uygulamalarda güncel protetik yaklaşımlar, alveol kemiğini neden kaybederiz-nasıl kazanırız-kazandığımızı biyofilmin etkisinden nasıl koruruz, atrofik kretlerin ogmentasyon prosedürlerine yönelik klinik stratejiler, implant çevresinde estetik problemlerin ve yumuşak dokunun yönetimi, dişeti şekillendirmesinde farklı iyileşme başlıklarının dijital uygulama stratejileri gibi çeşitli konularda verimli tartışma ortamı yaratıldı.

Sempozyum süresince son yıllarda diş hekimliğinin tüm alanlarında olduğu gibi implant uygulamalarında da sıklıkla kullanılan dijital iş akışı ile konvansiyonel işlemlerin bugün neresindeyiz ve gelecekte neler yapmalıyız gibi sorularına cevaplar arandı. Sempozyumda hekim ve eğitimcilere düşen görevlerin, toplum sağlığına sunulan katkı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.