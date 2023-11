DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Talasemi Federasyonu 2023 Toplantısı’nda Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Talasemi Federasyonu 2023 (TIF) Kuala Lumpur-Malezya Toplantısı’nda temsil edildi. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi, “Beta-Talasemi Uzmanı” bilim insanı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Uluslararası Talasemi Federasyonu 2023 (TIF) Kuala Lumpur-Malezya Toplantısı’na katılarak, “Beta-Talasemi ve Orak Hücre Anemisi’nde Moleküler Diagnostik: Geçmişten Günümüze Deneyimler” adlı sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Tüzmen, Uluslararası Talasemi Federasyonu (TIF) tarafından Kuala Lumpur, Malezya’da düzenlenen “2023 TIF International Conference on Thalassemia and Other Hemoglobinopaties” uluslararası toplantısına davet edildi. Söz konusu toplantıda, gelişmiş moleküler yöntemler ile yapılan genetik hastalık araştırmaları, gen tedavisi, kan transfüzyonu, teşhis ve izleme teknikleri, epidemiyoloji, hematopoetik kök hücre transplantasyonu, karaciğer komplikasyonları, enfeksiyonlar, aşırı demir yükü yönetimi, hastaların yaşam tarzı zorlukları, tedavide yeni gelişmeler, transfüzyona bağlı olmayan talasemiler ve psikososyal sorunlar ele alınan konuların başında geldi.

Toplantı, yeni uygulamalar kapsamındaki ölçümlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konular eksenindeki yeniliklerin, mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin konuşularak, sonuçlar üzerinde tartışmaların yapıldığı, konularında uzman bilim insanlarını bir araya getiren önemli bir platform oluşturdu. Teknoloji harikası genetik çalışmalar alanında yaşanan güncel gelişmelerin paylaşıldığı bu bilimsel şölen en verimli şekilde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Uluslararası Talasemi Federasyonu (TIF) öğretim üyeleri ve talasemili bireyler ile ortak çalışmaların sürdürülebilirliği kapsamında kolaboratif çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bu habere tepkiniz:



22/11/2023 15:31