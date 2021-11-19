DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Klinik Açılış Töreni ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenlenecek

Tören, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da düzenleniyor

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19/11/2021

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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Klinik Açılış Töreni ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği Açılış Töreni ve 2021-2022 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da düzenleniyor. Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, son teknoloji ile donatılan klinik, pandemi şartlarında en üst seviyede korunmalı ve güvenli ortamında, deneyimli uzman kadrosuyla kurdele kesiminin ardından halka hizmet vermeye başlayacak.

Mesleğe İlk Adım Atılacak

Tören kapsamında 2021-2022 Akademik Yılı’nda Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran toplam 42 öğrenciye mesleğe ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri giydirilecek. Tören düzenlenecek olan kokteylin ardından sona erecek.

19/11/2021 15:19
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TAGS: DAÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, tören, klinik, beyaz önlük, haberkıbrıs,
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