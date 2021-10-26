DAÜ Diş Hekimliği Polikliniği Çok Yakında Hasta Kabulüne Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, fakülte bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Polikliniği’nin çok yakında hasta kabulüne başlayacağı müjdesini verdi. Konuya ilişkin Prof. Dr. Hikmet Solak tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim sürerken, diğer yandan da klinik hizmetlerine başlama girişimlerimiz bütün hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize ‘Diş Hekimliği Polikliniği Açma ve Çalıştırma Yetki Belgesi’ verilmiştir. Büyük bir titizlikle ve özgün bir tasarımla hayata geçirilecek olan kliniğimiz son teknoloji ile donatılmış olup, pandemi şartlarında en üst seviyede korunmalı ve güvenli ortamında, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı poliklinik deneyimli uzman kadrosuyla çok yakında hasta tedavilerine başlayacaktır.

Kliniğin tüm öğrencilerimize, halkımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. İsteyen herkes kliniğimizde tedavi olabilecektir. Ayrıca Fakülte klinikleri arzu eden diş hekimlerine altyapı hizmeti de verecektir. Diş Hekimlerinden ameliyathane, tomografi ve bunun gibi fiziki imkanlardan yararlanmak isteyenlerin Fakültemize başvurması yeterli olacaktır. Üniversite imkanları, tüm Diş Hekimlerine belirli prosedürler çerçevesinde açılacaktır. Kliniğimiz hasta kabulüne başladığında halkımız ile paylaşacağız. Sağlıklı günler dilerim.”

Bu habere tepkiniz:



26/10/2021 15:55