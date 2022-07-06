DAÜ doktora ve yüksek lisans mezunları diplomalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni dün gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü Havuz Başında gerçekleştirilen törende 293 yüksek lisans ve 104 doktora mezunu diploma aldı.

Törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Müdür Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Tören, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, sanatçı Tolga Ruhi tarafından saksafon müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törende, yüksek lisans mezunları adına DAÜ Hukuk Fakültesi ve Bologna Üniversitesi ortak programı olan Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı Mezunu Feza Kılgın ile doktora mezunları adına DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Doktora Programı Mezunu Mohammad Karimzadeh Kolamroudi konuşma yaptı.

Hocanın

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törenin düzenlenmesinde emeği geçen DAÜ çalışanlarına teşekkür etti.

DAÜ’nün 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 29 farklı ülkeden 293 yüksek lisans ve 14 farklı ülkeden 104 doktora mezunu verdiğini belirten Hocanın, bu rakamların DAÜ’nün uluslararası mezunlarının aldıkları kaliteli eğitim ile dünyaya yapacakları katkının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

DAÜ’nün eğitim kalitesinin dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş programları ve uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyileri arasında gösterilmesiyle kanıtladığı belirten Hocanın, bu sıralamalardaki yükselişte üniversitede yayınlanan bilimsel makalelerin aldığı atıfların ön plana çıktığını kaydetti.

Hocanın, DAÜ’nün Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılması yönündeki çalışmalarını da sürdürdüğünü söyledi.

Mezunlara değerlerin ve önceliklerin farkında olarak geleceklerini planlamaları tavsiyesinde bulunan Hocanın, toplumları ile ülkelerine nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemelerinin önemine de vurgu yaptı.

Hocanın, mezunların başarısında emeği geçen aileleri de tebrik ederek, mezunlara gelecek hayatlarında başarılar diledi.

Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile bilime katkı koyan mezunları, çok iyi bir üniversiteden mezun olmaya hak kazandıklarını belirterek kutladı.

DAÜ’nün bir bilim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yükseköğretim alanındaki en köklü kuruluşu konumunda olduğunu belirten Özcenk, üniversitenin uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma imkanı sunduğunu ifade etti.

Mezunların da burada geçirmiş oldukları eğitim ve araştırma sürecinde DAÜ’nün bir parçası olduklarını ifade eden Özcenk, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar DAÜ’de yanan bilim meşalesini her yıl DAÜ’nün lisansüstü programlarından mezun olan binlerce öğrenci gibi gururla taşıyacaklarından ve bilim yolunu daima aydınlatacaklarından hiçbir şüpheleri olmadığını aktardı.

Özcenk, bu süreçte mezunlara destek olan ailelerin de gururunu paylaştığını ifade ederek tüm mezunlara hayatlarında başarılar diledi.

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06/07/2022 17:52