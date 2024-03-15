DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı’nda Etkinlik Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı her yıl Mart ayının 14’ünde kutlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık alanında çalışanların hizmet sorunlarının belgelendiği, bilime ve topluma katkılarının gösterildiği Tıp Bayramı nedeniyle 14 Mart 2024 Perşembe günü, saat 15:00’te, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Amfi’sinde etkinlik gerçekleştirdi.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Dr. N. İlke Akçay ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan Fakülte öğrenci temsilcisi Barış Ali Ömer Tıp öğrencisi gözünden tıp bayramı konulu konuşma gerçekleştirdi. Ömer, gerek tıp öğrencileri gerekse doktorlar için özel bir gün olduğunu belirterek, bugünün tıp bilimine büyük katkı koyan İbn-i Sina ve Dr. Fazıl Küçük’ün de doğum günü olduğunu vurguladı. Ömer, 14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlık hizmetlerine adanmışlığı ve mesleğe duyulan saygıyı hatırlatmasını diledi.

Ardından konuşan Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Akçay tüm hekimlerin ve geleceğin hekimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, 14 Mart tarihi hakkında bilgiler verdi. Söz konusu tarihin modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Akçay, 14 Mart Tıp Bayramı hakkında tarihsel bilgiler verdi. 14 Mart Tıp Bayramı’nın ulusal bir bayram olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Akçay, bir dahiliye uzmanı olan ve Kuzey Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir lider olan Dr. Fazıl Küçük’ün adının yaşadığı fakültede olmaktan gurur duyduklarını bildirdi. Herhangi bir meslekte insanların hataları ile tecrübe kazanabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Akçay, diğer mesleklerde hatanın bedeli maddi olabilirken doktorluk mesleğinde hataya yer olmadığını ve hatanın bedelinin insan hayatı olabileceğini bildirdi. Öğrencilere seslenen Yrd. Doç. Dr. Akçay “Taşımakta olduğunuz sorumluluğun bilincinde olarak, sizlerle deneyimlerini paylaşmaya hazır olan hocalarınızı dikkatle dinleyiniz. Tüm zor koşullara rağmen hekimlik mesleğinin gerektirdiği özveri, adanmışlık ve sevgi ile hizmet sunan tüm hekimlerin, hekim adaylarının ve onları yetiştirmek için bilgilerini aktaran öğretim üyelerinin Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztüren, gerçekleştirdiği konuşmasında söz konusu anlamlı günde insan sağlığı için özveri ile çalışan tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına ve öğretim üyelerine minnetlerini sunarak DAÜ olarak sağlık ve tıp eğitimine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Öztüren, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin donanımlı altyapısı, deneyimli kadrosu ve modern eğitim anlayışı ile hiç durmadan çalıştıklarını vurgulayarak tüm hekimlerin ve hekim adaylarının bayramını kutladı. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Öztüren “Sizlerin bilgi birikimi, tecrübeleri ve özverili çalışmaları ile tıp fakültesi ve sağlık alanında DAÜ önemli bir yere sahiptir. Bilimsel çalışmalarınız, yenilikçi bakış açınız ve öğrencilere kattığınız değerlerle geleceğin sağlık neslinin temelini atıyorsunuz. Sizlere minnettarız. Sevgili öğrenciler tıp fakültesi şifa dağıtmanın ve insanlık için büyük bir fark yaratmanın ilk adımıdır. Sizler bu kutsal yola adım atmış idealist, azimli ve geleceğine önem veren gençlersiniz. Zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Bunu başarı ile tamamlayacağınıza yönelik inancımız tamdır. Hekimlik sadece bilgi ve beceri değil aynı zamanda insan sevgisi, empati ve büyük sorumluluk gerektiren kutsal bir meslektir. DAÜ olarak öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil aynı zamanda etik değerlere sahip, topluma duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye önem veriyoruz. DAÜ’de sunduğumuz olanaklar ile Sağlık alanında daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileği ile 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Eren Sakallı “Hekim Gözünden 14 Mart Tıp Bayramı” konulu sunum gerçekleştirdi.