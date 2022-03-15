Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 14 Mart 2022 Pazartesi günü, saat 09:00’da, DAÜ Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen kutlama etkinliğine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın yanı sıra, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan 14 Mart Tıp Bayramı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti. Ardından günün anlam ve önemi hakkında konuşan Prof. Dr. Nahide Gökçora, tüm dünyayı sarsan pandemi nedeniyle bugünü buruk kutladıklarını dile getirerek, 14 Mart’ın kötü koşullara rağmen hastalarının hayatlarını kurtarmaya çalışan hekimlere bir saygı günü olduğunu ifade etti. KKTC’de bağımsız ve özgür yaşama mücadelesinde çok büyük hizmeti geçen ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük’ün doğum gününün de 14 Mart olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökçora, büyük önderi saygı ve gururla andıklarını vurguladı. Prof. Dr. Gökçora, Dr. Küçük’ün her koşulda halkının ve hastalarının yanında yer alan, hekimliği, mücadeleci, özverili, yardım sever ve insan sever lider kişiliği ile örnek bir insan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökçora, kendilerinin böyle bir liderin ve hekimin yolunda giden hekimler yetiştireceklerini dile getirerek, hekimliğin sadece bir meslek değil, yaşam şekli olduğunu ifade etti. Yaşamı sevmenin, farklı olana saygı göstermenin, bir ömür boyu özverili ve disiplinli çalışmanın bu yaşam şeklinin en temel niteliklerinden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökçora, tüm hekim, sağlık çalışanları, öğrenciler ve stajyerlere azim ve mesleğe bağlılıklarından dolayı teşekkür ederek, şiddetin olmadığı, güvenli koşullarda çalışabilecekleri, emeklerinin karşılığını alabilecekleri ve mesleki değerlere sahip çıkacakları günleri görmek dileğiyle 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Gökçora’nın ardından söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise konuşmasına pandemi sürecinde fedekarca gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının öneminin ve değerinin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak başladı. Bu süreçte DAÜ’de de önemli çalışmaların yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Hocanın, hekimlerin haklarının ödenemeyeceğine ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, eğitim süreci, uzun çaılışma saatleri, kendini sürekli geliştirme ve insanların sağlığına dokunmanın çok önemli olduğunu ve bunun karşılığını vermenin mümkün olmadığını vurgulayarak, bu emeklere teşekkür etmek için bu özel günlerin önemine değindi. Prof. Dr. Hocanın sağlık çalışanlarının bu özverili emeklerinden dolayı teşekkür ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

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15/03/2022 11:07