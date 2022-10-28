DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Gazimağusa’da Yapılan Meme Kanseri Çalışmasının Sonuçlarını Açıkladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Gazimağusa’da yapılan meme kanseri çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de Ekim ayında pembe kurdele ile temsil edilen meme kanseri farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. ‘Meme kanseri farkındalık ayı’ 1985 yılından beri meme kanseri erken teşhis ve bilinçlenme için Ekim ayında küresel sağlık kampanyası olarak hem devletler hem de sivil toplum örgütlerince yürütülmektedir. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre 2020 yılında 2.3 milyon kadın meme kanseri teşhisi almış ve 685.000 kişi bu nedenle hayatını kaybetmiştir. Farkındalığın yüksek olduğu, sağlık hizmetlerinin / tarama programlarının iyi çalıştığı gelişmiş ülkelerde 10 meme kanserli kadından 9’u yaşamına devam ederken bu oran Hindistan’da 6’ya, Afrika’da ise 4’e düşmektedir. Bu rakamlar farkındalık, erken teşhis ve tarama programlarının önemini göstermektedir.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Özge Cumaoğulları Eker, Gazimağusa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Tevfik Eker danışmanlığında Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri İnt. Dr. Salih Canlar, İnt. Dr. Rifat Ince, İnt. Dr. Kağan Ali Kolsarıcı, İnt. Dr. Dilara Polat, İnt. Dr. Ekin Yankı Saygılı, İnt. Dr. Emre Turgal’ın araştırmacı olduğu “Kuzey Kıbrıs, Gazimağusa’da Yaşayan Kadınların Meme kanseri Konusunda Bilgi, Davranış, Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi” isimli kesitsel çalışmanın ilgi çekici sonuçları açıklandı. Kıbrıs’ta ilk kez yapılan Marmara Üniversitesi öğrenci kongresinde ödül alan bu çalışmanın ileri analizleri 2022 Ulusal Meme sağlığı kongresinde de sözlü bildiri olarak bilim dünyası ile paylaşılmıştı.

Proje danışmanlarından Dr. Tevfik Eker yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çalışmamız KKTC Gazimağusa bölgesinde yaşayan kadınların meme kanseri ile ilgili bilgi, farkındalık ve davranışlarını ölçerek istatistiksel veri sağlayan KKTC’deki ilk çalışma olması açısından önemlidir. Bu çalışma, Gazimağusa bölgesindeki kadınların meme kanseri bilgi, farkındalık ve davranış düzeyleri hakkında sağlık otoritelerine ve ilgili derneklere objektif veriler sağlayacak bir kaynaktır. Kendi kendine muayene ve klinik muayenenin önemi gibi kadınların meme kanseri bilgisini ve farkındalığını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara rehberlik edebilecek analizleri içermektedir.

Çalışmada Gazimağusa’da 18 yaş üzerindeki kadınlarda meme kanseri ve kendi kendine meme muayene hakkında bilgi, farkındalık ve davranış ile ilgili yüz yüze anket çalışması yapıldı. Gazimağusa’da kadınlar arasında az bilinen ve yaygın olarak bilinen meme kanseri risk / korunma faktörleri ortaya kondu. Ayrıca meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi bilgi ve farkındalığı için en etkili iletişim yöntemlerinin sırasıyla televizyon, doktor, internet ve arkadaş / akraba olduğu belirlendi. Bu çalışmaya göre göz ve elle kendi kendine meme muayenesi yapmanın, meme kanseri konusunda doktordan bilgi almanın ve ailede meme kanseri geçmişi olmasının sağlık kontrollerine başvurma oranlarını artırmaktadır. 40 yaş üstü kadınların yarısından azının son 2 yılda meme kontrolü için sağlık merkezine başvurmuş, bunların neredeyse tümü mamografi çektirmiştir. Bu grup içinde 50-59 yaş grubunun %59.6’sının sağlık kuruluşuna başvurduğu belirlenmiştir. 60 yaş ve üzeri grupta, yaş ilerledikçe bu oran %50’nin altına düşmüş ve sağlık kuruluşuna başvuru azaldığı gösterilmiştir. Ayrıca Gazimağusa’da meme kanseri tarama programı oluşturulması durumunda kadınların katılmaya gönüllü oldukları belirlenmiştir.

Buna ek olarak bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacılar tarama programlarının fayda-zararı tartışılıyor olsa da mamografi tarama programları ile meme kanseri farkındalık programları birlikte yürütüldüğünde meme kanseri sebepli ölümlerin azaldığı bilinmektedir. Kendi kendine meme muayenesi konusunda yalancı güvende hissi yaratması nedeni ile bilim çevresinde tartışmalar bulunsa da çalışmamızda kendi kendine meme muayenesi yapan kadınların, merkezlere meme kontrolüne gitmede pozitif etkisi olduğu gösterilmiştir. Çalışmada farkındalık çalışmalarına yön verecek bilgi kaynakları ve az bilinen faktörler belirlenmiştir. Ayrıca tarama programlarına ulaşımın kolaylaştırılması vurgulanmıştır. Böylelikle uzun vadede kanserden korunma için yaşam tarzının değiştirilmesi ve sağlıklı bir çevre yaratılması ile hem meme hem de diğer kanser tiplerinin azaltılması sağlanabilecektir.”

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28/10/2022 16:06