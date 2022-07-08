DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları Hipokrat yeminini ederek mesleğe ilk adımlarını attı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, önceki gün 10.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen yemin törenine, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Gazimağusa Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile fakülte öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından başlayan törende, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı ve Piyanist Atakan Sarı dinleti sundu.

-Gökçora: “Tüm dünyada fark yaratacaksınız”

Törende konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, dekan olarak 6 ayrı ülkeden 22 öğrenciye tıp doktoru unvanını vermekten onur duyduğunu belirterek, “Sizlere meslektaşım demekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gökçora, “Hekim olarak tedavi edilen hastalarla, yapılan araştırmalarla, verdiğiniz eğitimle gelecek nesil tüm tıp öğrencileri için rol model olarak tüm dünyada fark yaratacağınıza inanıyorum” dedi.

-Şehirli: “Kendinizle Gurur Duyun”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli de konuşmasında, KKTC’de olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, tüm öğrencilere “Kendinizle gurur duyun, çok çalıştınız ve bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bugün doktor oldunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

-Hocanın: “Yolunuz Açık Olsun”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın zorlu tıp eğitimini tamamlayan tüm öğrencileri kutladığını belirterek, bu zorlu süreçte öğrencilerinin yanında olan ailelere de teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Hocanın, “Başarılı olacağınıza eminim, meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

-Özcenk: “Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise konuşmasında, “Dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra ederek insanlığa hizmet edeceksiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, fakülte birincisi Dr. Gizem Çakır konuşma yaparak fakülte yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Ardından 2022 mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Yemin töreni, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goncagül Haklar’ın son ders sunumu ile devam etti. Sunumun ardından Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Şehirli ve Prof. Dr. Gökçora ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Tören, Prof. Dr. Gökçora eşliğinde okunan Hekimlik Yemini’nin ardından sona erdi.

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08/07/2022 14:03