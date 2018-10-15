DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden meme kanseri bilgilendirme semineri…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ortak organizasyonunda, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle, “Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecek.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu seminer, Perşembe günü saat 13.30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın moderatörlüğünde ve Op. Dr. Tevfik Eker ile Uzman Dr. Özlem Gürkut’un konuşmacı olarak yer alacağı Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri’nde; “Kendi Kendine Meme Kontrolü Nasıl Yapılır? Uygulamalı Anlatım” ve “Erken Tanının Önemi – Tedavi Süreci” başlıklı konular masaya yatırılacak.