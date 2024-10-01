DAÜ DR. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘merhaba’ dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı, 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni dün Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

Söz konusu törene, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Törende, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törende öğrenciler adına konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Arda Özgöz, fakülteye yeni kayıt yaptıran tüm yeni öğrencilere hoş geldiniz dedi. Giyilen beyaz önlüklerin sadece birer kıyafet değil alınan sorumlulukların simgesi olduğunu aktaran Özgöz, uzun ve zorlu yolculuğun ilk adımının atıldığına dikkat çekti.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, mesleğin özünü simgeleyen beyaz önlüklerin söz konusu tören ile yeni öğrencilere giydirileceğini belirtti. Öğrencilere seslenen Doç. Dr. Güzoğlu, “Tıp Fakültesi’ne kabul edilmek büyük bir başarı ve onur kaynağıdır. Bugünden itibaren hayatınızı insan sağlığına adama yolunda ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Sadece teorik bilgilerle değil klinik beceriler, iletişim becerileri, araştırma yöntemleri ile ilgili konularda da kapsamlı eğitim alacaksınız. Bugün sizler için özel bir gün. Bugün tıp yolculuğunuz başlıyor. Beyaz önlükleriniz saflığı ve temizliği temsil ederken aynı zamanda mesleğin doğruluk, dürüstlük ve etik ilkelerini de simgeler. Sizler karşınızdaki hastalarınıza umut ışığı olacaksınız. Hepimize başarılı bir akademik yıl diliyorum. Beyaz önlüklerinizi gururu ve sorumluluk bilinci ile taşıyın.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da konuşmasında tüm öğrencilere hoş geldiniz diyerek sağlık alanında yapılan her türlü çalışmanın kendisini heyecanlandırdığına değindi. Sağlık alanında kişinin ne kadar donanımlı olursa olsun iletişim yönünün güçlü olması gerektiğine işaret eden Kılıç, öğrencilere “İnsanların kalbine dokunmayı unutmayın” dedi. DAÜ hakkında bilgiler veren Kılıç, bu yıl 45. yılını kutlayan DAÜ’nün dünyanın her noktasına yayılan mezunları ile ses getirmeye devam ettiğini vurguladı. DAÜ’nün 2009 yılından itibaren sağlık alanına oldukça önem verdiğini aktaran Kılıç, DAÜ Tıp Fakültesi’nin ileri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen bir tıp fakültesi olmayı vizyon edindiğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Kılıç “Burada alacağınız eğitimin kalitesini göstereceğinizden ve etik kurallar çerçevesinde, insan sevgisini içinizde barındırarak ileride mesleğinizin gerekliliklerini yerine getireceğinizden hiçbir şüphem yoktur. Birazdan giyeceğiniz beyaz önlüklerinizle profesyonel eğitim hayatınıza “Merhaba” diyecek ve hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birisinin içine gireceksiniz. Tıp eğitiminin en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen beyaz önlük, sizler için sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda hekimlik mesleğine olan bağlılığınızın ve sorumluluklarınızın bir göstergesi niteliğindedir. 2024 – 2025 Akademik Yılı’nın hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından “Tıpta Yapay Zeka” konulu ilk ders sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Güzoğlu tarafından Prof. Dr. Demirel’e teşekkür plaketi takdim edildi.