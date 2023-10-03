DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerine ‘Merhaba’ dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi (MÜ) Uluslararası Ortak Tıp Programı, 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni 2 Ekim 2023 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Amfi’sinde gerçekleştirildi. Düzenlenen söz konusu tören ile 60 yeni tıp öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı atmış oldu.

Katılımın yoğun olduğu törene DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci velisi katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Muharrem İyican’ın konuşması ile devam etti. İyican konuşmasında önlük giyme törenine katılan herkese teşekkürlerini ileterek, önlükleri giymenin uzun bir eğitim yolculuğunun birinci aşamasını temsil ettiğin vurguladı. Beyaz önlüğün sadece bir sembol değil aynı zamanda sorumluluk ve özverinin ifadesi olduğunu aktaran İyican, bugün söz konusu önlükler ile bu sorumluluğu kabul ettiklerini vurguladı. Daha fazla öğrenmek, keşfetmek ve topluma daha fazla katkı sağlamak için hazır olduklarını ifade eden İyican, eğitimin yaşam boyu sürdüğünü, beyaz önlüklerin de serüvenin başı olduğunu aktardı. İyican, ilk adımın atıldığı bu yolda tüm yeni öğrencilere başarılar diledi.

“Ailemize Hoş Geldiniz”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay gerçekleştirdiği konuşmasında hayatının yeni bir dönemine başlamış olan öğrenciler için oldukça heyecanlı bir gün olduğunu ifade ederek, eğitimlerinin sonunda öğrencilerin tıbbi bilgi ve becerileri tam, etik ve insani değerleri edinmiş, sosyal ve iletişim yönü güçlü, bilimsel bilgiye erişebilen ve üretebilen hekimler olarak mezun olmalarının misyonlarının ilk aşaması olduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Akçay, öğrencilere seslenerek “Saygın öğretim kadrosu ile, son teknolojiye sahip multidisipliner laboratuvarlarda, iyi amfilerde yüksek kaliteli eğitim alma fırsatı bulacaksınız. Farklılıklara ve çeşitliliğe karşı empati, anlayış ve saygı duymanıza yardımcı olacak zengin ve çok kültürlü bir ortamda eğitim alacaksınız. Bugün giyeceğiniz beyaz önlükler mesleğe ilk adımınız olacak. Tıp eğitimi çok zor ancak bunu bilerek yola başladınız. Sanata, spora ve doğaya karşı olan sorumluluklarınızı da unutmayın. Üniversite hayatınızın tanıdı çıkarın. Ailemize hoş geldiniz.”

“Onurlu Yürüyüşte Hepinize Başarılar Dilerim”

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer beyaz önlük giyme töreninde olmaktan ve öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, veliler için de son derece gurur verici bir gün olduğunun altını çizdi. Tıp mesleğinin zor ve onurlu bir meslek olduğunu aktaran Prof. Dr. Tümer, sözlerine Kanuni Sultan Süleyman'ın “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözü ile devam ederek sağlık olmadan hiçbir şeyin değerinin olmadığını vurguladı. Beyaz önlük giymenin mesleğe ilk adım olduğunu belirten Prof. Dr. Tümer, öğrencilere seslenerek “Sizleri güzel günler bekliyor. Şifa dağıtacağınız hastalarınız da olacak, çaresiz kaldığınız günler geceler de olacak. Uykusuz da kalacaksınız. Sizler bunun bilincinde bu mesleği seçtiniz. Bu onurlu yürüyüşte hepinize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Ardından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi (MÜ) Uluslararası Ortak Tıp Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Çifçili tarafından ilk ders sunumu gerçekleştirildi.