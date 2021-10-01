DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerine ‘Merhaba’ Diyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün müzik dinletisi ile başlayacak. Üniversite ve Fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından tören, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Ghazaleh Sadat Aghazadeh Naeeni, Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın açılış konuşmalarıyla devam edecek. Açılış konuşmalarının ardından, geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirilecek ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Mülazimoğlu’nun “Aşı Tereddütünden Yapay Zekaya: 21. Yüzyıl’da Hekim Olmak” konulu çevrim içi ilk ders sunumunun ardından sona erecek.

Bu habere tepkiniz:



01/10/2021 15:30