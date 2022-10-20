DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü Yazısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Şanal Toprak, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Doç. Dr. Toprak, söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Osteoporoz, kemiklerin miktarı, kalitesi ve gücünde azalma ve kırılma riskinde artma ile seyreden önemli bir sistemik hastalıktır.

Genellikle menopoz sonrası kadın ve ileri yaş hastalığı olarak bilinse de kemik sağlığı açısından risk faktörleri olan genç bireylerde ve erkeklerde de görülebilmekte ve basit bir düşme veya çarpmadan sonra bile bir kemiğin kırılma riskini büyük ölçüde artırmaktadır. Yaşam süresinin gün geçtikçe uzaması sonucu osteoporoz ve osteoporoza bağlı kırıkların gelişimi artmaktadır.

Bu kırıklar, ağrıya, sakatlıklara, postural bozukluklara ve günlük aktiviteleri son derece zorlaştıran birçok probleme yol açabilmektedir. Hastalığın genellikle belirgin bir semptomu yoktur, bu nedenle birçok hasta kırık geçirene kadar osteoporozu olduğunu bilmez hatta osteoporoz kırığı oluştuktan sonra bile hastaların yaklaşık yüzde 80 kadarı osteoporoz tanı ve tedavisi almamaktadır. Bu yüzden osteoporoz “sessiz’’ bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Ve maalesef Uluslararası Osteoporoz Vakfı’nın verilerine göre, 50 yaş üstü her üç kadından biri ve her beş erkekten birinde, kalan yaşamlarında osteoporoz nedeniyle bir kırık gelişecektir. Bu yüzden bu yaygın ve önemli hastalığa dikkat çekmek, farkındalığı artırmak amacıyla 20 Ekim “Dünya Osteoporoz Günü” olarak planlanmıştır!

Osteoporoz ciddi bir durumdur ancak önlenebileceği ve tedavi edilebileceği unutulmamalıdır. Sizler de sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli egzersiz ile kemik sağlığınızın korunmasına, iyileşmesine yardımcı olabilir ve doktorunuz ile osteoporoz risk faktörleri, tarama ve tanısı açısından görüşerek erken teşhis ile tedavinizi daha etkili bir hale getirebilirsiniz.

Haydi, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü’nde sizler de kemik sağlığınız için bir adım atın.”

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20/10/2022 14:15