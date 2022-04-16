DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Dünya Sağlık Günü Açıklaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2. Sınıf Temsilcisi İrem Oben, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü tarafından organize edilen “10. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında, Dünya Sağlık Günü nedeniyle “Bizim Gezegenimiz, Bizim Sağlığımız” teması altında açıklamalarda bulundu. Açıklamada insan sağlığının sadece fiziksel durumdan ibaret olmadığı, toplumun büyük bir çoğunluğunun göz ardı ettiği mental sağlığın da insan sağlığı için çok önemli olduğu belirtildi. Çevre kirliliği ve savaş gibi durumların insan sağlığını riske attığına değinilen açıklamada, bunun yanı sıra, dünyada hızla artan çevre kirliliğinin en yakın zamanda azalmaması halinde kanser ve nörodejeneratif hastalıkların önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına dikkat çekildi. Bu durumun toplum için büyük bir risk oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, bunlara ek olarak, küçük yaştan itibaren çocuklara verilen çevreyi koruma, temiz tutma ve geri dönüşüm gibi eğitimlerin pratikte uygulama imkanı bulunmamasının hem çocukların, hem de yetişkinlerin heveslerinin kırılmasına yol açtığı belirtildi. Bu eksikliklerin giderilmesinin toplum ve çevre sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekildi.

Çevre Faktörlerinin İnsan Sağlığına Etkileri Değerlendirildi

Açıklamada, “İnsan bir çevrenin içinde yaşayan sosyal bir varlık. Sadece fiziksel ve ruhsal sağlığın iyi olması bir kıstas değil. Bulunduğu çevrenin ve içinde yaşadığı sosyal ortamın da sağlıklı olması çok kıymetli. Sadece canlı değil, cansız çevre de önemli. Toplum sorunları da insan sağlığı için kıymetli. Globalizasyon döneminde, sadece içinde bulunduğumuz toplum değil, tüm dünya sağlığı, pandemi örneğindeki gibi bizi etkileyebiliyor. Savaşlar, sadece kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığında değil, toplumlarda da yüzyıllar boyunca etkilerini devam ettirebiliyor” denildi. Çevre, hava, su ve toprak kirliliğinin toplum sağlığını ne ölçüde tehdit ettiğine ilişkin bilgi verilen açıklamada, “Günümüzün önemli halk sağlığı sorunlarından hücrelerin normal yaşlanma sürecinden daha hızlı kaybedildiği nörodejeneratif hastalıklardan Alzheimer ve hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı kanser gibi hastalıkların ortaya çıkmasında yalnızca genetik değil, çevre faktörleri de katkı sağlamaktadır. Çevre, hava, su ve toprak kirliliği bu hastalıklara yol açabiliyor. Değişmez diye düşündüğümüz genetik yapımız bile çevrenin etkileriyle çalışmalarını değiştirip hastalıklara yol açabiliyorlar.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada çevre ve dünyadaki kirliliğin azaltılmamasının çok sayıda hastalığa yol açabileceği belirtilirken, çevre kirliliği konusunda bir an önce önlem alınması gerektiğine işaret edildi.

“Gelecek Nesillere Örnek Olmalıyız”

Farklı yaş gruplarında çevreyi koruma bilincinin nasıl arttırılabileceğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklama, şöyle devam etti: “Bu yıl için belirlenen ‘Bizim gezegenimiz bizim sağlığımız’ teması, sağlıkta cevrenin önemini de vurguluyor. Çevre sağlığı, sadece hastalıkları önlemek için değil, kaliteli yaşam için de önemlidir. Çevreyi korumak için çocuklarımızı farklı şekillerde eğitsek de, bu eğitimleri uygulamak için çevrede gerekli materyalleri bulamıyoruz. Bu sebeple, aktif geri dönüşüm uygulamaları yapmalı ve ülkemizin temiz enerji kaynaklarından yararlanmalıyız. Temiz bir geleceğe ulaşmayı eğitilen yeni nesille geleceğe bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur. Ne yapacaksak hemen şu anda yapmaya başlamalıyız ve çocuklarımıza örnek olarak onlara güzel bir gezegen bırakmalıyız.”

Bu habere tepkiniz:



16/04/2022 13:38