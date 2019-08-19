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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne Başvuru Kabul Ediliyor

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19/08/2019

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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne Başvuru Kabul Ediliyor

İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2019 – 2020 Akademik Yılı için başvuru kabul etmeye başladı.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yapılacak olan GCE A Level kontenjan başvurularının 25 Ağustos’a kadar kabul edileceği, sonuçlarının ise 27 Ağustos’ta açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ortak programına bu yıl ilk kez öğrenci kabul edileceği; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onayı konusunda halen onay beklenen program için, IGCSE, GCE, A/AS Level sınav sonuçları ile belirtilen kontenjanlar çerçevesinde başvuru kabul edileceği belirtildi.

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TAGS: DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’, haber, kıbrıs
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