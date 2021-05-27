Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi olarak 20 Mayıs Perşembe günü, saat 14.00’de gerçekleştirilen etkinlikte TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ecz. Anooshirvan Miandji “Ne Yaparsak Bilim İnsanı Oluruz? Bilim Felsefesine Giriş” konulu sunum gerçekleştirdi.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar sunum öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiği bu süreçte sağlık personelinin ve sağlığa yapılan yatırımların öneminden bahsetti. Prof. Dr. Koşar “Pandemi döneminde hayatını kaybeden başta eczacılar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının huzurunda saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Dr. Ecz. Anooshirvan Miandji bilim felsefesi üzerine yaptığı konuşmasında öğrencilere ve genç araştırmacılara “bilim insanı olmak için uygulanması gereken süreç, bu süreçteki doğrular ve yanlışlar, topluma faydalı olma yolları” ve “ileride kendimizi nerede görmek istiyoruz” gibi konularda bilgiler verdi. Ayrıca konuşma sırasında kendi hayatındaki deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Miandji gerçek hayattan örnekler de verdi.

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27/05/2021 16:31