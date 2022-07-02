DAÜ Eczacılık Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları Mesleğe İlk Adımı Attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi. 1 Temmuz 2022 Cuma günü, saat 12:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen yemin töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımı atmış oldular.

Törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, Dekan Yardımcıları, Fakülte akademisyenleri ve mezun öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende geçtiğimiz günlerde vefat eden Eczacılık Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin adına hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi. Ardından 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları adına Seyedehdelaram Ghalehbandi ve Michelle Nyesiga Andinda birer konuşma gerçekleştirdi.

“Sizlerle Gurur Duyuyorum”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, “Değerli Eczacılar, bugün benim genç meslektaşlarım oldunuz. Sizlerle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Koşar, söz konusu yeminle öğrencilerin dünyanın en önemli ve saygın mesleklerinden biri olan eczacı olacaklarını belirterek, saygı, güven ve mükemmellik kavramlarını asla unutmamalarını tavsiye etti. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Koşar, “Yemininizi asla unutmayınız ve profesyonel bir rehber olarak takip ediniz.” dedi.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, mezun olan tüm öğrencileri kutlayarak, öğrencilerin meslek hayatlarında önemli işler yapacaklarına inandığını belirtti. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet uygulamalarında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise gerçekleştirdiği konuşmasında genç eczacıların bugün yemin ederek göreve ilk adımı atacaklarını belirtti. Kendisinin de Hipokrat yemini edeceği zaman son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Dr. Özcenk, öğrencilerin heyecanını paylaştığını vurguladı. Öğrencilere seslenen Dr. Özcenk “Yemininize sadık kaldığınız müddetçe mesleğinizde çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Bilgi sonsuzdur. Her zaman okuyun ve yenilikleri takip edin. Sizler sağlık alanının önemli paydaşısınız. Hepinizin yolu açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hamurtekin danışmanlığında hazırlanan “Tez Projesi Poster Sunumu” etkinliğinde başarılı olan öğrenci Kimia Zabihi’ye Doç. Dr. Hamurtekin tarafından plaket takdim edildi. Ardından Eczacılık Fakültesi B-Pharm ve Pharm-D program birincilerine Prof. Dr. Hocanın tarafından hediyeleri verildi.

Tören, öğrencilerin DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Demirel ve Prof. Dr. Şensoy ile Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından yemin belgelerini almaları ile devam etti.

Törende Eczacılık Fakültesi’nden emekliye ayrılan Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Neriman Özhatay ve Yrd. Doç. Dr. Hasip Cem Özyurt’a fakülteye verdikleri destekten dolayı Prof. Dr. Hocanın tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Prof. Dr. Özhatay gerçekleştirdiği konuşmasında herkese teşekkürlerini ileterek, DAÜ’de çok güzel bir ortamda çalıştığını belirtti ve bunun hayatının çok önemli bir noktası olacağını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Özyurt ise insan hayatının devirlerden oluştuğunu belirterek, bugün yeminle öğrencilerin hayatlarında yeni bir devrin başlayacağını vurguladı. Tüm öğrencilere başarılar dileyen Yrd. Doç. Dr. Özyurt tüm mezunlara “Yolunuz açık olsun” dedi.

92 Genç Eczacı Yemin Etti

Eczacılık Fakültesi B-Pharm ve Pharm-D program öğrencilerinin katıldığı yemin töreninde 92 genç eczacı yemin etti. Mezunlar, meslek hayatları boyunca tüm bilgi ve becerilerini hastaların sağlığını korumak için kullanacaklarını, mesleklerini kötüye kullanmayacaklarını, her din, dil ve ırktan hastaya eşit ve adil yaklaşacaklarını dile getirdikleri yemin ile meslek hayatlarına ilk adımlarını atmış oldular. Tören yeminlerin okunmasının ardından keplerin havaya atılması ile sona erdi.

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02/07/2022 12:32