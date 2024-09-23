DAÜ Eczacılık Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenleyecek

ads ads ads ads
23/09/2024

ads
DAÜ Eczacılık Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Dünya Eczacılık Günü kapsamında 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakültede eğitim alacak öğrenciler için çarşamba günü Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenliyor.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da saat 15.00’te yapılacak törenle öğrenciler eczacılık mesleğinin simgesi beyaz önlüklerini giyerek, profesyonel eğitim hayatlarına ilk adımlarını atacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başlayacak törende, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe “Meslek İlkelerine Bağlılık” konulu ilk ders sunumu yapılacak.

Törenle, hem 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nün kutlanması, hem öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi, hem de Eczacılık Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte ile kaynaşmalarının sağlanması hedefleniyor. 

23/09/2024 15:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: DAÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.