DAÜ Eczacılık Fakültesi Bilimsel Dergisi “EMU Journal Of Pharmaceutical Sciences” 7.  Yaşına girdi

Yayın hayatına 2018 yılı Haziran ayındaki ilk basımı ile başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi resmi bilimsel dergisi “EMU Journal of Pharmaceutical Sciences” kuruluşundan günümüze çok sayıda bilimsel araştırma ve derleme makaleleriyle bilim dünyasına hizmet etmeye devam ediyor. Her yıl üç cilt basmayı hedefleyen bilimsel dergi, eczacılık bilimlerindeki farklı disiplinlerde ortaya çıkan çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Dergi, Temel Bilimler, Farmasötik Teknoloji, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Biyoteknoloji, Farmasötik Toksikoloji ve Klinik Eczacılık alanlarında gerçekleştirilen yenilikçi araştırmaları yayımlayarak, bilimsel bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırmacıların yeni bulgularını, tekniklerini ve teorilerini sunabilecekleri güvenilir bir platform sunarken, aynı zamanda multidisipliner yaklaşımları teşvik eden bir yayın politikası izlemektedir.

“EMU Journal of Pharmaceutical Sciences”, açık erişimli bir dergi olarak, bilimsel bilginin küresel ölçekte paylaşılmasını ve herkesin bu bilgiye erişimini sağlamayı hedeflemektedir. Bu erişim politikası, araştırmacılara daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşma imkanı sunarken, aynı zamanda bilgiye erişimdeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Dergide yayımlanan makaleler, sadece akademik çevrelerde değil, aynı zamanda uygulamalı alanlarda da geniş bir yankı uyandırarak, eczacılık ve ilgili bilim dallarındaki uygulamaların gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde ilgili bölümlerdeki araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayımlamak üzere ayrı bir alternatif oluşturmaktadır.

Dergi, yüksek akademik standartları ve titizlikle uygulanan hakemlik süreci ilkelerini benimsemektedir. EMU Journal of Pharmaceutics, alanında uzman akademisyenlerden oluşan geniş bir hakem kurulu tarafından değerlendirilerek yayımlanan makaleleri ile, eczacılık bilimlerine dair en güncel ve doğru bilgilerin akademik dünyaya kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu süreç, hem derginin bilimsel itibarını artırmakta, hem de araştırmacıların çalışmalarının uluslararası alanda kabul görmesini ve yaygın bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, araştırmaların orijinalliği ve bilimsel değerine büyük önem vererek, bilimsel etiğe sıkı sıkıya bağlı kalmayı hedeflemektedir. Söz konusu dergiye ulaşmak isteyenler https://dergipark.org.tr/tr/pub/emujpharmsci adresini ziyaret edebilirler.