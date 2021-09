DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Koşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği bu süreçte sağlık personelinin ve sağlığa yapılan yatırımların önemi bir kez daha görülmektedir. Bu pandemi süresinde kaybettiğimiz başta meslektaşlarımız Eczacılar olmak üzere tüm sağlık personelinin huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

Bugün 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü. 3-8 Eylül 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) 69. Dünya Eczacılık Kongresi sırasında ev sahibi Türk Eczacıları Birliği (TEB) delegasyonu tarafından 25 Eylül 1912 tarihinde kurulan FIP’nin kuruluş gününün “Dünya Eczacılık Günü” olarak kutlanması teklif edildi. Aynı toplantıda FIP delegasyonu oy birliği ile bu teklifi kabul etti ve bu kararı tüm ülkelere resmi olarak bildirdi. Bu nedenle 2009 tarihinden itibaren 25 Eylül tüm dünyada Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.

Bu tarih ilk olarak eczacılık tarihi uzmanı Doç. Dr. Halil Tekiner tarafından “When Shall We Celebrate an International Pharmacy Day?” isimli İngiliz eczacılık tarihi dergisi Pharmaceutical Historian’ın Eylül 2009 sayısında yayınlanan makalesinde Dünya Eczacılık Günü olarak önerilmiştir.

Eczacılık mesleği ve eczacılar, birinci basamak sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarındandır. Hastasını, günlük yaşamından tanıyan eczacılar, birer sağlık danışmanı olarak hizmet verirler. İlaç kullanımı, ilacın hastaya sunumu ve danışmanlık hizmeti oldukça dikkat isteyen ve özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Maalesef günümüzde dahi, toplumda komşu ya da arkadaş tavsiyesiyle, bilinçsizce ilaç kullanımı yaygındır. Bu davranış hem toplum sağlığı açısından hem de ekonomik açıdan oldukça zararlıdır. Bu aşamada eczacılık mesleğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Tedavi amacıyla kullanılan bitkisel çaylar ya da kozmetik ürünler en az ilaçlar kadar zararlı olabilmektedir. Bu nedenle bu tür ürünlerin de eczanelerden eczacı danışmanlığında alınması sağlığımızı korumak için çok önemlidir. Çünkü bu tür ürünler ile ilgili tüm bilimsel eğitimi alan tek meslek grubu eczacılardır. Bu bakımdan Eczaneler ve Eczacılar kesintisiz kamu hizmeti veren en güvenilir sağlık kuruluşları ve mensuplarıdırlar.

Eczacılık ilaç hammadde üretiminden başlayıp son ürün elde edilene kadar geçen tüm aşamalarda görev alma ve kontrol yetkisine sahip tek meslek grubudur. Ülkemizde ilaç üretim yetkisi sadece eczacıya aittir. Hekim-hasta-eczacı üçgeninin temelinde yer alan mesleğimiz aynı zamanda halk sağlığı için çalışan sosyal bir meslektir. Bugün artık eczacılık havan eczacılığı olmaktan çıkarak, klinik eczacılık, araştırma eczacılığı ve ilaç üretim ve pazarlama sektör eczacılığı gibi yeni pek çok alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Bugün tüm dünyada yanlış ilaç kullanımını engellemek ve ilaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi zararı önlemek amacıyla tedavi yapılan sağlık kuruluşlarında Klinik Eczacı çalıştırılmaktadır.

Ayrıca günümüzde halk sağlığını tehdit eden pek çok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bunların tedavisi amacıyla kullanılacak yeni ilaçların geliştirilmesinde ilaç AR-GE ve Eczacının önemi bir kez daha görülmektedir. Bugün artık ilaç üretimi yapan sektörler hem üretimde hem de üretilen ilacın pazarlanmasında Eczacı tercih etmektedirler.

Bu önemli ve vazgeçilmez toplumsal ve sosyal sağlık hizmetini içinde bulunduğumuz en zor şartlarda dahi veren mesleğimize dahil tüm Eczacılarımızın ve Eczacı adaylarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyor ve hak ettiğimiz değerde ve yerde olacağımız nice Eczacılık Günlerinde birlikte olmayı diliyorum.”

24/09/2021 16:50