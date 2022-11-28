DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yıllık Toplantısı’na Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirilen Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yıllık Toplantısı’na katıldı. DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar’ın katıldığı söz konusu toplantıda farklı üniversitelerden toplam 35 Eczacılık Fakültesi dekanı yer aldı.

Toplantıda, Eczacılık eğitimi ve bu konuda yeni alınmış kararlar üzerinde durularak eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve eğitimdeki sorunların görüşülüp çözümler bulunması konuları tartışıldı. Toplantıda ayrıca çalışma komisyonlarının raporları da ele alınarak bir sonraki toplantının Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

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28/11/2022 14:25