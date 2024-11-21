DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan Bakü’de Düzenlenen Kongrede DAÜ’yü Temsil Etti



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen "Advanced Engineered Biomaterials for Life Science Applications" kongresinde DAÜ’yü başarıyla temsil etti. Prof. Dr. Gülcan ayrıca, kongre kapsamında Khazar Üniversitesi’nde kurulan Engineered Biomaterial Research Center (EBRC) Araştırma-Geliştirme (ARGE) merkezine kurucu üye olarak seçildi.

Kongreye Azerbaycan, İran ve Türkiye başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesinden katılım sağlandı. Prof. Dr. Gülcan, kongrede gerçekleştirdiği “Engineering Urolithins” başlıklı sunumu ile biyomühendislik ve yaşam bilimleri alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Gülcan, Bakü temasları süresince DAÜ’nün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımını yaparak, üniversitenin bilimsel araştırmalarını ve DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin sunduğu imkânları katılımcılarla paylaştı.