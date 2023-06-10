DAÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Doktora Programına öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren “Farmasötik Bilimler - Pharmaceutical Sciences” doktora (PhD) programına öğrenci kabul edeceğini açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖDAK onaylı olan söz konusu programa, KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerden Eczacılık Fakültesi mezunu olan veya Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Kimya ile Kimya Mühendisliği alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilecek.

Eğitim dili İngilizce olan “Farmasötik Bilimler” doktora programına kayıt olan öğrenciler Biyokimya, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji ve Farmasötik Toksikoloji alanlarından (modüllerinden) birini seçebilecekler.

Farmasötik Bilimler doktora programına başvurmak isteyen öğrenci adayları başvurularını en geç 26 Eylül tarihine kadar http://www.emu.edu.tr/applyonline adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilir. Detaylı bilgi için Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü web adresi (https://grad.emu.edu.tr/) ziyaret edilebilir.

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10/06/2023 13:03