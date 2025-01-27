DAÜ Eczacılık Fakültesi güz dönemi mezunları yemin etti

oğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 11.00’de düzenlenen yemin töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını attı.

DAÜ açıklamasına göre törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen ile Yrd. Doç. Dr. Emine Dilek Özyılmaz, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve müzik dinletisinin ardından 2024 - 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Pharm-D program birincisi Etini Etido Useh ve M-Pharm program birincisi Sahar Waked tarafından gerçekleştirilen konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından program birincilerine DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından hediyeleri takdim edildi.

-“Bu Gurur Tablosu Hepimizindir”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan, açılış konuşmasında, “Bugün bizler için gurur verici bir gün. 35 yeni mezun adayı öğrencimiz, düzenleyeceğimiz törenle mesleklerine bağlılıklarını ifade ederek profesyonel hayatlarına adım atacaklardır. Bu gurur tablosu hepimizindir” diyerek, mezunların başarılarına duyduğu inancı paylaştı.

-Kılıç’tan tebrik mesajı…

Törene yoğun programı nedeniyle katılamayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gönderdiği mesaj ile mezun öğrencileri, ailelerini ve akademik personeli tebrik etti. Prof. Dr. Kılıç, "Eczacılık Fakültemiz, eczacılık mesleğinin evrensel kriterlerine uygun, topluma faydalı ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi vizyon edinmiştir. Mezunlar, bugün meslek yeminlerini ederek yeni hayatlarına adım atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kılıç, mezunların sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek, uluslararası donanıma sahip eczacılar ve bilim insanları olarak yetiştirildiklerini belirterek, bu mesleği yerine getirmenin insan sevgisi, özveri ve teknik bilgi gerektirdiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılıç, mezun öğrencilerin DAÜ'nün gönüllü elçileri olarak büyük başarılara imza atacağına olan inancını dile getirerek, "Yolunuz açık, şansınız bol, başarı ve mutluluğunuz daim olsun" temennisinde bulundu.

-“Eczacılık, insan hayatına hizmet eden önemli bir görevdir”

Ardından konuşma gerçekleştiren DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, bir doktor olarak eczacılık mesleğine adım atacak öğrencilerle benzer duyguları yaşadığını belirtti.

Dr. Özcenk, "Bugün hayatınızın çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık etmek için buradayız. DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları olarak yıllardır sürdürdüğünüz azimli çalışmaların sonucunda artık mesleki hayata adım atmaya hazırsınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum," diyerek, öğrencilerin gününü kutladı.

Eczacılığın insan hayatına hizmet eden önemli bir görev olduğunu vurgulayan Özcenk, "Bir eczacı olarak topluma katkınız büyük olacak. DAÜ’nün verdiği eğitimin mesleki hayatınıza ışık tutmasını temenni ediyorum." ifadeleriyle mezunlara ve ailelerine başarı diledi.

Tören, mezun öğrencilere yemin belgelerinin takdim edilmesi ve öğrencilerin yeminlerini okumasıyla sona erdi.