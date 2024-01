DAÜ Eczacılık Fakültesi güz dönemi mezunları yemin töreni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi. 29 Ocak 2024 Pazartesi günü, saat 15:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen yemin töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımı atmış oldular.

Törene, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. N. İlke Akçay, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen ve Yrd. Doç. Dr. Emine Dilek Özyılmaz, Fakülte Öğretim Üyeleri ve mezun öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi ve Koro Şefi Erkan Dağlı ve piyanist Atakan Sarı müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yemin Töreni, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Pharm-D program birincisi Elaheh Mirzaei ve M- Pharm program birincisi Yağmur Hasipoğlu’nun gerçekleştirdiği konuşma ile devam etti.

“Bilimsel ve Etik Değerlere Her Zaman Sadık Olun”

Törende konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, öğrencilerin edecekleri yeminler ile mesleğe ilk adımı atacaklarını vurguladı. Son derece gururlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülcan, mezunların sağlık, bilim ve etik alanlarında görevlerinde ne gerekiyorsa yapacaklarına inandığını aktardı. Velilere seslenen Prof. Dr. Gülcan, “Hepinizin ne kadar gururlu olduğunu anlayabiliyorum. Bu başarıda sizler de büyük hak sahibisiniz. Hepinizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı. Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerine de teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Gülcan, öğrencilere seslenerek “Genç meslektaşlarım hepiniz birer eczacı olarak mezun olacaksınız. Kiminiz bir eczanede, kiminiz hastanede, kiminiz ise farklı araştırma geliştirme ünitelerinde çalışacaksınız. Fakülte hayatınız boyunca öğrendiğiniz bilimsel ve etik değerlere her zaman sadık olun. Her zaman yenilikleri takip edin. Her biriniz DAÜ’nün ve DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gönüllü temsilcilerisiniz. Kapılarımız her zaman sizlere açıktır. Hepinize başarı dolu bir kariyer diliyorum.” şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Pharm-D ve M-Pharm program birincilerine DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren hediye takdiminde bulundu. Tören, öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Akçay, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Yüzügülen ve Yrd. Doç. Dr. Özyılmaz ile öğretim üyeleri tarafından yemin belgelerinin takdimi ile devam etti.

40’a Yakın Genç Eczacı Yemin Etti

Eczacılık Fakültesi B-Pharm ve Pharm-D program öğrencilerinin katıldığı yemin töreninde 40’a yakın genç eczacı yemin etti. Mezunlar, meslek hayatları boyunca tüm bilgi ve becerilerini hastaların sağlığını korumak için kullanacaklarını, mesleklerini kötüye kullanmayacaklarını, her din, dil ve ırktan hastaya eşit ve adil yaklaşacaklarını dile getirdikleri yemin ile meslek hayatlarına ilk adımlarını atmış oldular. Tören yeminlerin okunmasının ardından keplerin havaya atılması ile sona erdi.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2024 09:15