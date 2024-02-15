DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarından gururlandıran başarı



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 2023 yılı mezunlarından Zahra Nahavandi ve 2022 yılı mezunlarından Seyedehdelaram Ghalehbandi İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı’nda birinci gelerek DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gururu oldu. Zahra Nahavandi, Ocak 2024'te gerçekleştirilen 26. sınav turunda 150 puan üzerinden 120 puan alarak söz konusu sıvanda birinciliği elde etti. Seyedehdelaram Ghalehbandi ise geçtiğimiz yıl girdiği İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı’ndan aldığı puan ile birinci olmuştu.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada fakülte olarak elde edilen başarılardan son derece gurur duyduklarını belirterek, DAÜ mezunlarının istikrarlı olarak yüksek performans sergilediklerini vurguladı. Elde edilen başarıların öğrencilerin sıkı akademik eğitimlerinin ve kendilerini en yüksek standartlarda geliştirmeye olan bağlılıklarının örneği olduğunu aktaran Prof. Dr. Gülcan, sınavda üstün performans gösteren tüm mezunları gönülden tebrik ettiğini belirtti. Başarıların bireysel çabalar ile değil aynı zamanda DAÜ Eczacılık Fakültesi'nde sunulan destekleyici ortamın ve kaliteli eğitimin de yansıması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülcan, mezunların ve ailelerinin gururunu paylaştıklarını belirtti.