DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarının büyük başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan İranlı öğrenciler, geçtiğimiz ay İran’da yüz yüze yapılan Eczane Öğrenci Değerlendirme Sınavı’nı (İran Ulusal Eczane Kurulu Sınavı) başarıyla geçti. Konuya ilişkin DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar tarafından yapılan açıklamada, İranlı mezunların bu sınava kabul edilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kapsamlı bilimsel yeteneğin bir kez daha ön plana çıktığı kaydedildi. DAÜ Eczacılık Fakültesi Pharm. D. Programı Mezunu Sina Mirzaalilou, tüm İranlı katılımcılar ve yurtdışındaki mezunlar arasından (Macaristan, Hindistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye) 119 puanla en yüksek puanı alma başarısını gösterdi.

“Tebrik Ediyoruz”

Prof. Dr. Koşar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu sınavı başarı ile geçen ve büyük emeklerle en yüksek puanları alanlar arasında yer alarak bizleri gururlandıran tüm mezunlarımızı tebrik ediyoruz. Siz değerli mezun arkadaşlarımız ve saygıdeğer aileleriniz, her ne kadar zor şartlarla mücadele etmiş olsanız da, paylaştığımız bu ortak gururun sizlerin bundan sonraki profesyonel hayatına da ışık tutacağına ve başarılarınızla bulunduğunuz ortamda farklılığınızı yansıtacağına inancımız tamdır. Bizler bu heyecanı ikinci kez yaşıyoruz. Geçen yıl mezunumuz Pharm. D. Sahand Alizadeh de 112,7 puan ile bu sınavda en yüksek puanı almıştır. Ayrıca aynı sınavda DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları %95 oranında başarı göstermiştir. Başarınız sıkı çalışma, iyi eğitim, azim, fedakarlık ve eczacılık alanına olan tutkunuz ile mümkün olmuştur. Siz değerli mezun arkadaşlarımızı ve saygıdeğer ailelerinizi bir kez daha tebrik ediyorum.”

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29/01/2022 10:53