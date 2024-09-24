DAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Pozharani’ye Estonya'dan ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla Beba Pozharani, Estonya'da katıldığı uluslararası konferansta, “en iyi sözlü sunum” ödülüne layık görüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Leyla Beba Pozharani, Estonya'da düzenlenen 10. Baltic, Balaton, Bled, Bosphorus (BBBB) Uluslararası Konferansı'nda, “Eucalyptus citriodora Uçucu Yağı İçeren Nanoemülsiyonların Deneysel Tasarım Yoluyla Optimizasyonu ve Karakterizasyonu” başlıklı sözlü sunumuyla en iyi sözlü sunum ödülü aldı.