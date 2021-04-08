DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi TÜMBİFED Tarafından Ödüle Layık Görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Neriman Özhatay, tarım alanında yaptığı soğanlı, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilerek sektöre kazandırılması projesi nedeniyle, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından verilen Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’nden birine layık görüldü.

TÜMBİFED Türkiye’nin ve toplumun önemli sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek adına projeler yapan ve bünyesinde 34 ulusal ve uluslararası komisyonu barındıran bir sivil toplum kuruluşudur. Kendi alanlarında uzman 25 profesörden oluşan TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, aylarca süren çalışmaları sonucunda insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirmektedir. Bu bağlamda Medya, Spor, Kitap, Eğitim Sağlık STK, Sinema Tarih, Tarım, Müzik gibi 20 dalda ödüller verilmiştir.

Ödüle konu olan Yerli Üretim Projesi (IPP), hem süs bitkisi hem de tıbbi bir bitki olan Galanthus ve Leucojum’un uluslararası üretim projesi olup, Karaman ili Sarıveliler ilçesi Dumlugöze Köyü’nde Prof. Dr. Özhatay danışmanlığında yapılmıştır. Prof. Dr. Özhatay, ülkenin süs bitkileri sektöründe çığır açacağına inandığı soğanlı bitkiler ile tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde yaptığı çok sayıda proje ile 62 yeni doğal bitki türünü keşfederek dünyaya tanıttı. (Allium istanbulense-İstanbul soğanı, Allium ılgasense-Ilgaz soğanı, Allium erzincanicum-Erzincan soğanı). Ayrıca, Prof. Dr. Özhatay, bu çalışmaları kendi adının verildiği çok sayıda bitki adı ile de ölümsüzleştirmiştir. (Crocus nerimanea-Sultan çiğdemi, Allium nerimanea-Neriman soğanı).

Prof. Dr. Özhatay’ın yeni türlerin de tanıtıldığı Uluslararası indexli dergilerde yayınlanan 162 bilimsel makalesi ile İstanbul il ve ilçelerinin doğal bitkilerinin tanıtıldığı 30 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Özhatay, Türkiye Florası adlı eserin 11. cildinin yazarlarından biridir. Ayrıca Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları uluslararası projesi ile Tiflis –Ceyhan ham petrol boru hattı üzerindeki illerin nadir ve endemik bitkilerinin korunması ve tanıtılması amacıyla iki kitap (Türkçe ve İngilizce olarak) yayınlamıştır. Türkiye bu çalışma ile Avrupa’da önemli bitki alanlarını tanımlayan ilk ülke olmuştur.

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08/04/2021 14:57