DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden Ülkeye ve Bilime Büyük Katkılar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 14:30’da, fakülte binasında düzenlenen tören ile Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin Amfisi, Ortak Araştırma Laboratuvarı, Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan Uygulama Eczanesi ve DAÜ Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ – EFDAM) açılışlarını gerçekleştirdi.

Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra, açılan birimlere katkıda bulunan kurum temsilcileri ve kişiler katıldı.

“DAÜ-EFDAM Adadaki Tüm Üniversitelere Hizmet Verecek”

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başladı. Açılış töreninde konuşan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve DAÜ – EFDAM Müdürü Doç. Dr. Emre Hamurtekin, merkezin kuruluş hikayesinden bahsederek, kuruluş aşamasında yaşanan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığı konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Doç. Dr. Hamurtekin, merkezin adadaki tüm üniversitelere hizmet vermeyi planladığını aktararak, bu zorlukların aşılmasında ve merkezin ihtiyaçları konusunda destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Ülkede İlgili Tüm Alanlara Hizmet Vermeyi Hedefliyoruz”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, bu çok önemli ve gurur verici günde, dört farklı birimin açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti. Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan Uygulama Eczanesi’nin, DAÜ’nün yanı sıra ülkedeki tüm Eczacılık Fakülteleri için de çok önemli bir birim olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Koşar, kendilerine büyük destek veren merhum Mertdoğan Soyalan ve eşi Dr. Hatice Soyalan’a teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Koşar, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kurucusu olan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in emekleriyle yapılan fakültenin en büyük amfisine, Prof. Dr. Şahin’in isminin verilmesinin kendileri için bir vefa borcu olduğunu aktardı. Açılışını yapacakları Ortak Araştırma Laboratuvarı’nın yapımının da Prof. Dr. Şahin’in döneminde gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Koşar, bu laboratuvarda doktora öğrencilerinin dört farklı ana bilim dalında eğitim alacağını ve bilimsel araştırmalar yapacağını kaydetti.

DAÜ EFDAM’ın; DAÜ’nün yanı sıra, diğer Eczacılık Fakülteleri ve ülke içerisindeki ilgili bütün alanlara hizmet vermeyi amaçladığını ifade eden Prof. Dr. Koşar, in vivo deneyleri için yetkili sertifika programları da düzenlemeyi hedeflediklerini aktardı. Prof. Dr. Koşar, birimlere altyapı ve malzeme desteğinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara tek tek teşekkür etti.

“Bu Özel Günde Bilimi ve Vefayı Bir Arada Görüyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, çok özel ve anlamlı bir günde toplanmanın heyecanını paylaştıklarını ifade etti. DAÜ’nün kuruluşu ve tarihi hakkında katılımcılara bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’de; 105 farklı ülkeden 16,300’ün üzerinde öğrencinin kaliteli eğitim almakta olduğunu ve üniversite bünyesinde 35 farklı ülkeden akademisyenin yer aldığını aktardı. DAÜ’nün toplumla iç içe, daima topluma ve devlete hizmet eden bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, eğitimde kalitenin belirli ölçütleri olduğuna dikkat çekerek, bu ölçütleri gerçekleştirmek için gerekli adımları atmanın sorumluluğunu da hissettiklerini vurguladı.

Bu özel günde eğitimde hem bilimi, hem de vefayı bir arada gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, açılacak olan amfi, ortak laboratuvar ve merkezlerin bilimin ışığının nasıl parlatılabileceğini gösteren en güzel örneklerden olduğunu belirtti. Üniversite eğitimini yalnızca teorik olarak değerlendirmenin doğru bir anlayış olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, eğitimin pratikle birleştirildiği takdirde bir anlam ifade ettiğini belirterek, bu anlayışı gerek üniversite içerisindeki tesislerde, gerekse de DAÜ paydaşlarıyla birlikte sektörel iş birlikleri gerçekleştirerek uygulamaya koyduklarına işaret etti. Prof. Dr. Kılıç, birimlerin açılmasında emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Teşekkür Plaketleri Takdim Edildi

Konuşmaların ardından DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin söz konusu girişimlerine destek veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gazimağusa Belediyesi, Dem’s Construction, Dorhan Medikal, Vem İlaç, İzzet-Taner Çelik ve Dr. Hatice Soyalan’a, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdim töreninin ardından; Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin Amfisi, Ortak Araştırma Laboratuvarı, Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan Uygulama Eczanesi ve DAÜ-EFDAM’ın açılışları gerçekleştirildi.

Fakültenin Kurucusu Prof. Dr. Şahin’e Vefa

DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kurucusu olan ve 2022 yılında vefatıyla DAÜ’yü ve Eczacılık dünyasını yasa boğan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in isminin verildiği amfi, fakültenin en büyük amfisi olma özelliğini taşıyor.

Ortak Araştırma Laboratuvarı

Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in girişimleri ile yaptırılan ortak araştırma laboratuvarı ise; Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji ve Farmasötik Toksikoloji alanlarında bilimsel araştırmalara imkan sağlayacak.

Uzm. Ecz. Soyalan’ın Adı Yaşatılacak

DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerinin staj öncesi uygulamalı eğitim alabilecekleri Uygulama Eczanesi’ni de ülkeye kazandırdı. DAÜ Eczacılık Fakültesi; 2021 yılında aramızdan ayrılan Kıbrıs’ın en eski ve duayen Eczacılarından Uzm. Ecz. Mertdoğan Soyalan’ın adını Uygulama Eczanesi’ne vererek yaşatıyor.

DAÜ-EFDAM İlaç Araştırmalarında Yerini Alacak

DAÜ Eczacılık Fakültesi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen DAÜ-EFDAM’da klinik çalışma öncesi in vivo ilaç araştırmaları yapılacak.