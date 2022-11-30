DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Avrupa’da Temsil Edildi

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30/11/2022

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DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği Avrupa’da Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği (EMUPSS), Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu Avrupa Bölgesel Sempozyumu’nda temsil edildi.

Söz konusu sempozyuma EMUPSS Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu DAÜ Temsilcisi Ayşe Hark ile EMUPSS Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu Öğrenci Değişim Sorumlusu Aishatu Abba Abdulwali resmi delege olarak katıldı. Öğrenciler Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu Avrupa Bölgesel Meclisi’nde söz sahibi olarak, Avrupa’nın her ülkesinden resmi delegelerin katıldığı ve İstanbul’da gerçekleştirilen eğitimlere de katıldı.

 

30/11/2022 15:43
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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