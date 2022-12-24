DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Hale Kağansoy Kocaismail’i Misafir Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencileri, düzenlenen söyleşi etkinliğinde, Polatpaşa Lisesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenlerinden ve Duyum Akademi danışmanlarından Psk. Dan. Hale Kağansoy Kocaismail ile bir araya geldi. DAÜ Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek Toplantı Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencileri ile DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri katıldı. “PDR’ciler Olarak Biz Kimiz ve Daha Kimler Olabiliriz?” başlıklı söyleşide, Psk. Dan. Kağansoy Kocaismail, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilerinin lisans eğitiminin yanında hangi eğitimlerle uzmanlık alanlarını zenginleştirip, geniş yelpazede rehber ve psikolojik danışman olarak görev yapacakları hakkında öğrencilere somut örneklerle bilgi verdi.

Öğrencilere Önerilerde Bulundu

Psk. Dan. Kağansoy Kocaismail, özellikle “AGTE, Denver Gelişimsel Tarama Testi, MOXO Dikkat Testi, Berard AIT Eğitimi, Hızlı ve Anlaşılır Okuma Teknikleri Eğitimi” gibi geniş eğitimlerin içeriklerinden, hangi kurumlardan alınabileceklerinden ve nasıl uygulanabileceklerinden bahsetti. Öğrencilerin konu ile bağlantılı yoğun sorularını etkinlik sonrasında da yanıtlamaya devam eden Psk. Dan. Kağansoy Kocaismail, gençlere alanlarını en iyi şekilde temsil etmeleri ve mesleklerine sahip çıkmaları konularında önerilerde bulundu.

Söyleşi sonunda DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Perkan Zeki tarafından Psk. Dan. Hale Kağansoy Kocaismail’e teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulunuldu.

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24/12/2022 12:13