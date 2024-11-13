DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Tarafından Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü ile Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği (TOGEH) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Ali Hikmet Civelek Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ akademik, yönetsel ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci de ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen eğitim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uzmanı, Eğitim Hemşiresi, Uzman İlk Yardım Eğitimcisi Filiz Uzun tarafından verildi. Uzm. Uzun, katılımcılara meme kanseri konusunda önemli bilgiler sunarak, erken teşhiste düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Eğitim sırasında katılımcılar, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla pembe tişört giyerek, ellerinde pembe balonlar taşıdı. Yakalarına taktıkları pembe kurdeleler ile de meme kanserine yönelik farkındalık mesajları verdiler. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım sertifikası verilirken, farkındalık oluşturmak adına pembe balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından etkinlik sona erdi.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki, meme kanseri farkındalığına yönelik bu tarz etkinliklerin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, toplumda erken teşhis ve tedavi konusunda bilinç oluşturmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.