DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Polatpaşa Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Perkan Zeki ile DAÜ İletişim Fakültesi Doktora öğrencisi ve Eğitim Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Uzm. Ahmet İyici, Polatpaşa Lisesi öğretmenlerine yönelik “Z Kuşağı İçin Yeni Öğretme Yaklaşımları” adlı bir seminer verdi.

Prof. Dr. Canan Perkan Zeki sınıf ortamlarında öğrenci-öğretmen rollerindeki değişikliklerden ve Z kuşağı için kullanılabilecek ilgi çekici dijital öğretim modellerinden bahsederken, Uzm. Ahmet İyici eğitimde dijital teknoloji kullanımını, değişen iletişim şekillerini (dijital aracılı iletişim modelleri) ve yeni kuşakların gelecekte kullanacakları iletişim/eğitim platformlarını anlattı.

Polatpaşa Lisesi konferans salonunda yoğun katılım ile gerçekleşen seminer sonunda Polatpaşa Lisesi Müdürü Ertuğrul Aktu tarafından Prof. Dr. Canan Perkan Zeki ve Uzm. Ahmet İyici’ye teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu. Buna ek olarak, Prof. Dr. Zeki ve Uzm. İyici tarafından seminere katılan öğretmenlere üzerinde DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve semineri veren eğitimcilerin imzasının bulunduğu katılım sertifikaları takdim edildi.

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08/12/2022 16:29