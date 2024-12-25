DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Pehlivan TDK haberleşme Üyeliği'ne seçildi

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25/12/2024

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Pehlivan TDK haberleşme Üyeliği'ne seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Türk Dil Kurumu (TDK) Haberleşme Üyeliği’ne seçildi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, Ankara'da TDK merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda Yönetim Kurulu’nun kararıyla Pehlivan’ın bu göreve seçilmesinin gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, TDK Haberleşme Üyelerinin, Türk dilinin gelişimine ve korunmasına katkı sağlayan, dil araştırmaları yapan ve Türk kültürünü tanıtan kişilerden oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, üyelerin  ulusal ve uluslararası alanda tanınan, Türkçe konuşan ülkelerde ve Türk dilinin yaygın olduğu bölgelerde önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları ve uzmanlar arasından seçildiği de ifade edildi.

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TAGS: haber, kıbrıs,
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