DAÜ Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen Sempozyumda DAÜ’yü temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “Türk Dünyası Modernleşmesi: Türk Dünyası’nda Matbuat Sempozyumu”nda DAÜ’yü temsil etti. “Matbuat/Basım” teması ile ikincisi düzenlenen sempozyuma, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Özbekistan gibi birçok ülkeden bilim insanı katıldı.

1907 yılında hayatını kaybeden Azerbaycan millî basınının kurucusu Hasan Melikzade Zerdabi anısına düzenlenen sempozyumda, Prof. Dr. Sultanzade, “Kafkasya’da Türk Matbuatının Oluşumu ve Faaliyetlerine Karşı Türetilen Yapay Engeller” başlıklı bir bildiri sundu. Prof. Dr. Sultanzade, sunumunda Kafkasya’da Rus yönetimi döneminde Türk basın hayatına karşı oluşturulan engellere değindi. Ayrıca, aynı dönemde Gürcistan ve Ermenistan basınına destek verilirken, Azerbaycan basınına karşı gerçekleştirilen müdahale ve yaptırımlara dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk Gazeteciliği Adanın Kültürel Donanımında Önemli Rol Oynamıştır”

Dr. Ertuğrul Aydın ise, Kıbrıs Türk basınının Osmanlı’dan bugüne uzanan tarihi sürecinde dönemler, gazeteler ve basın hayatı hakkında bilgiler aktardığı “Kıbrıs’ta Türk Gazeteciliği ve Basın Hayatı” başlıklı bildirisinde: “Kıbrıs Türk gazeteciliği, adadaki Türkçe dışında yayımlanan Rumca ve İngilizce gazetelerle birlikte adanın kültürel donanımında önemli rol oynamıştır. Kıbrıs’ta Türklerin gazetecilik ve basın hayatı, yaklaşık 150 yıllık bir süreye ulaşmaktadır. 1878’de Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine girmesi, I. Dünya Savaşı, 1926’da Kıbrıs’ın resmen İngiliz sömürgesi ilan edilmesi, II. Dünya Savaşı ve 1948-1960 yılları arasındaki Kıbrıs’ı Rumlaştırma çabaları gibi olumsuz etkilere rağmen Kıbrıs Türk basını varlığını başarılı bir biçimde sürdürmüştür.” dedi.