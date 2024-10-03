DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti'den Anlamlı Etkinlik

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Bölümü Çocuk Servisi’ni ziyaret ederek yazarı olduğu "Notalar Rüyama Girdi" adlı kitabını çocuklara okudu. Serviste yer alan doktor, hemşire ve ailelerin de yer aldığı etkinlikte Doç. Dr. Gorgoretti, söylediği şarkılar eşliğinde çocuklara müzik enstrümanlarını tanıttı.

Söz konusu etkinlik Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile İyilik Gönüllüleri ve Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği (TOGEH) iş birliği ile gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyon ile hem çocukların hem de serviste bulunan doktor, hemşire ve ailelerin müzik aracılığıyla keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı. Etkinlik sonunda, Doç. Dr. Gorgoretti'ye katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek tarafından teşekkür edilerek, hediye takdiminde bulunuldu.