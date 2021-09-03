DAÜ Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Yeniden Yetenek Sınavı Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıtlarında yaşanan yoğunluktan dolayı yeniden yetenek sınavı düzenliyor.

Sınav, 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik, MS Teams üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin özel yetenek sınavına girebilmeleri için, Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olması gerekiyor.

Yetenek sınavında adaylardan tek, iki, üç ve dört ses duyma, ezgi ve ritim tekrarı, İstiklal Marşı ve kendi seçecekleri bir şarkıyı söyleme, çaldığı bir çalgı ile istediği parçaları seslendirmeleri istenecek.

Başvuru İçin İrtibat Bilgileri

Sınava başvurular KKTC vatandaşları için 0392 630 1982/1420 numaralı telefonlardan ya da [email protected] e-mail adresinden yapılabilir. Türkiye vatandaşı öğrenciler için ise başvurular DAÜ Türkiye Tanıtım Bürolarına telefon ve e-posta aracılığıyla ya da yüz yüze yapılabiliyor.

Türkiye Tanıtım Büroları ve Bölge Temsilciliklerinin iletişim bilgileri şöyle: Adana Merkez Bürosu (Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) – 0322 232 79 11 / 12 – [email protected]; Ankara Merkez Bürosu (Ankara, Aksaray, Eskişehir, Konya) – 0312 427 72 25 / 0312 427 18 39 – [email protected], Antalya Merkez Bürosu (Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Muğla) – 0242 244 13 27 / 28 – [email protected], İstanbul Merkez Bürosu (İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) – 0212 356 20 22 / 24 – [email protected], İzmir Merkez Bürosu – 0232 464 44 75 / 78 – [email protected], Mersin Merkez Bürosu (Mersin, Gaziantep, Kilis) – 0324 325 03 28 – [email protected], Samsun Merkez Bürosu (Samsun, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon) – 0362 433 16 44 – [email protected], Şanlıurfa Merkez Bürosu (Şanlıurfa, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Doğubeyazıt, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tatvan, Van) – 0414 316 98 21 – [email protected]. DAÜ Türkiye Tanıtım Büroları ile ilgili detaylı bilgiye https://tinyurl.com/382wdttj linkinden ulaşılabilir.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgiye de 0392 630 19 82 numaralı telefondan veya http://fedu.emu.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

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03/09/2021 14:02