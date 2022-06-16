DAÜ öğrencilerine çevre farkındalığı eğitimi verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından “Erken Çocukluk Eğitiminde Çevre Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü’nün (DAÜ-MİKA) “10. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında düzenlenen seminere, Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada, Doç. Dr. Kaşot’un konuşmasında, erken çocukluk eğitimi sürecinde ekofobi oluşturmadan çocuklara çevre eğitimi verilmesinin önemine işaret ederek, çevre eğitiminde öğretmen adaylarına düşen görev ve sorumluluklara dikkat çektiği belirtildi.

Öğretmen adaylarının konu ile ilgili kendilerini geliştirmelerinin önemini vurgulayan Kaşot’un, ülkedeki sulak alanlar, flora ve fauna ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaştığı da kaydedildi.

Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Doç. Dr. Kaşot’a teşekkür plaketi sundu.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 20:22