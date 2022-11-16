DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Yeni Öğrencileri İle Tanıştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri ile 2022-2023 Akademik Yılı’nda Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programlarında eğitime başlayan öğrenciler, düzenlenen tanışma etkinliğinde bir araya geldiler.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nün aralarına katılan yeni öğrencilere her yıl bir “Hoş Geldiniz” etkinliği düzenlediğini belirten Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, bunun öğrencilere DAÜ aidiyeti kazandırmak açısından önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti. Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın AQAS akreditasyonuna sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürşimşek, öğretmen adaylarının çağın gerektirdiği çağdaş öğretmen yeterliklerini kazanabilmeleri için DAÜ’nün ve Eğitim Fakültesi’nin kendilerine sunduğu olanakların öğrencilere tanıtıldığını açıkladı.

Temel Eğitim Bölümü’nde farklı derslere giren öğretim üyeleri kendi dersleri ile ilgili bilgiler vermenin yanı sıra mesleki deneyimlerini paylaştılar. Samimi bir havada gerçekleşen etkinlikte; öğretim üyeleri, öğrencilere öğretmenlik mesleği ve DAÜ’de kendilerini geliştirmeleri fırsatları konularında önemli mesajlar iletirken, Kıbrıs’ta keyifli ve güvenli bir öğrencilik yaşamı sürdürme konusunda da önerilerde bulundular. Fakülte Öğrenci Temsilcisi’nin de katıldığı etkinlikte, öğrencilerin üniversitede katılım haklarına vurgu yapıldı. Öğretmen adaylarının çeşitli konulardaki sorularına yanıt buldukları etkinliğin sonunda öğrencilere Temel Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan ve içinde üniversite yaşamı açısından önemli bilgilerin yer aldığı “Öğrenci El Kitabı 2022-2023” dağıtıldı.

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16/11/2022 16:39