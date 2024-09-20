DAÜ Eğitim Fakültesi’nden “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında yeni yüksek lisans programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından yeni bir yüksek lisans programı açılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 2024–2025 Akademik Yılı Güz Dönemi için Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanan “Yabancılara Türkçe Öğretimi - Tezli” yüksek lisans programı, öğrenci kabulüne başladı.

Söz konusu yüksek lisans programı, KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik başlayıp, eğitim dili Türkçe olacak.

Programa başvuracak olan adayların alanla ilgili konularda lisans diplomasına sahip olması gerekiyor.

Programla ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 4011 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.