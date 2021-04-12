DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü Çevrim İçi Etkinlik Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen "Post Pandemik Endüstri" konulu etkinlik 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında biri atölye çalışması olmak üzere toplam 11 oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda katılımcılar yeni normalde kurumsal hayattaki derin dönüşümleri ve inovasyonları, geleceğe yönelik iş modellerini derinlemesine inceleme şansı yakaladılar. Uluslararası ve Türkiye menşeli birçok kurumdan uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerden 400’ü aşkın öğrenci katıldı.

3 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da açılışı gerçekleştirilen etkinlikte konuşan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, dijitalleşmenin pandemi ile birlikte nasıl değiştiği ve sektörlerin dijitalleşmeye nasıl adapte olduğu üzerinde durarak, konunun bilimsel bir zeminde tartışılıyor olmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından 11:00’de Pfizer’den Ahmet Demirkök ve Ali Garip Çömcü “Pfizer Tanıtım, Pandemiden Sonra Pfizer”, saat 12:00’de ise Turkcell’den Duygu Defne Terliksiz “Turkcell Dijitalleşme, Pandemiden Sonra Turkcell” konularında sunum gerçekleştirdi. Aynı gün saat 14:00’de Boğaziçi Enstitüsü’nden Hakan Tekcandan “Beden Dili ve Etkin Kullanımı” konulu interaktif bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Ardından saat 15:00’de Türk Hava Yolları’ndan Çağla Gürbüz ve Sena Varol “THY Dijitalleşme, Öğrenmenin Geleceği, Pandemiden Sonra THY” ve saat 16:00’da Consultanting & Coaching’den Alper Gerçek “Dijitalleşme” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin ikinci günü olan 4 Nisan 2021 Pazar günü sunumlar saat 10:00’da Spacex’den Samet Saray’ın “Spacex, Kariyer Hayatı” konulu sunumu ile başladı. Hemen ardından saat 11:00’de Gelecekteki Sen’den İnci Abay Cansabuncu “Dijitalleşme”, saat 12:00’de Kolektif Academy’den Atıl Samancıoğlu “Yazılım ve Dijitalleşme”, saat 14:00’de Bosch’tan Ali Fahri Özcan “Bosch Tanıtım, Kariyer ve Pandemiden Sonra Bosh”, saat 15:00’te Samsung SDS’den Cengiz Günaydın “Samsung SDS Tanıtım ve Pandemiden sonra Samsung SDS” ve saat 16:00’da P&G’den Seyit Vapurcu “P&G Tanıtım, Kariyer ve Pandemiden Sonra P&G” konularında sunum gerçekleştirdi.

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12/04/2021 13:03