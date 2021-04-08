DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Takımı Vaka Analizi Yarışması’nda 4. Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü (IE-Club) tarafından oluşturulan öğrenci takımı Türkiye’nin en büyük Endüstri Mühendisliği öğrencileri birliği EMT’nin (Türkiye Endüstri Mühendisleri Toplulukları Birliği) en önemli etkinliklerinden biri olan, her yıl düzenlenen ve iki gün süren Vaka Analizi Yarışması’nda (VAY) Türkiye’nin en seçkin 15 üniversitesi arasında 4. oldu.

2005 Yılında kurulan Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT), Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki Endüstri Mühendisliği öğrenci kulüplerini bir arada tutmayı hedefleyen ilk ve tek Endüstri Mühendisliği ile alakalı tüzel kişiliktir. Kuruluşundan bu yana gittikçe büyüyen ve şu an Türkiye’deki lider üniversitelerin içinde bulunduğu 15 üniversitedeki Endüstri Mühendisliği topluluklarını barındırır. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü ise topluluğun kurucu üyelerinden biri olup, üye olan adadaki tek öğrenci kulübüdür. EMT’nin amaçları arasında düzenlenen çeşitli etkinlik ve yarışmalarla Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmelerini sağlayarak, iş hayatlarında karşılaşabilecekleri olası sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak bulunuyor.

Vaka Analizi Yarışması, EMT üyesi 15 üniversitedeki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği, yılda bir kez iki aşamalı olarak düzenlenen bir yarışmadır. Türkiye çapında 10,000 Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrencisine ulaşabilmektedir. Her topluluk tarafından düzenlenen yerel elemeler sonucunda belirlenen 15 takım Büyük Final’e katılmaya hak kazanır ve okulunu Büyük Final’de temsil eder.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak tarafından verilen bilgiye göre, bu yıl pandemiden dolayı çevrim içi olarak 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen Büyük Final’de DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü Nilay Olgun, Emine Göktaş ve Alperen Kıvanç Karademir’den oluşan takım temsil etti. ODTÜ, Boğaziçi, Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen 15 üniversitesinin katıldığı yarışmanın ilk gününde öğrenciler Yapı Kredi tarafından hazırlanan “Kartlı Ödeme Sistemleri”, ikinci gün ise BOSCH tarafından hazırlanan “Lojistik Taşımacılıkta Optimizasyon” konulu vaka analizi üzerine yarıştı. Çok çekişmeli geçen ve jürinin sıralamayı belirlemede çok zorlandığı yarışmanın ilk gününde 15 takım arasında 3. olan Nilay Olgun, Emine Göktaş ve Alperen Kıvanç Karademir’den oluşan DAÜ Endüstri Mühendisliği takımı, ikinci günün sonunda iki günün toplam puanı ile birlikte genel sıralamada 4. olarak büyük bir başarı gösterdi.

Bu habere tepkiniz:



08/04/2021 16:37