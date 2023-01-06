DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrencisinin Büyük Başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği programı 4. sınıf öğrencilerinden Alperen Kıvanç Karademir’in, çevreye duyarlı ürünleri ile dünyanın en büyük madeni yağ üreticileri arasında yer alan Castrol Türkiye’de stajını yaparken geliştirdiği yöntem, Castrol Teknik Destek Müdürü tarafından çok başarılı bulunarak Castrol Global ekibinin dikkatine getirildi. Karademir’in geliştirdiği projeyi verimlilik ve etkinlik yönünden değerlendiren Castrol Global ekibi projeyi çok beğenip distribütör ve franchise toplantılarında aktif olarak kullanmaya başladı.

Karademir aynı zamanda Türkiye’nin en büyük öğrenci birliği olan Türkiye Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği’nde (Türkiye EMT) Sponsorluk ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevi ile Yönetim Kurulu’nda yer almış ve halen Türkiye EMT’de Denetleme ve Danışma Kurulu üyeliğini başarı ile yürütmektedir. 2005 Yılında kurulan Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT), Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrenci kulüplerini bir arada tutmayı hedefleyen ilk ve tek Endüstri Mühendisliği ile alakalı tüzel kişiliktir. EMT kuruluşundan bu yana gittikçe büyümekte ve şu an Türkiye’deki lider üniversitelerin içinde bulunduğu 15 üniversitedeki Endüstri Mühendisliği Topluluklarını barındırmaktadır. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü ise topluluğun kurucu üyelerinden biri olup üye olan adadaki tek öğrenci kulübüdür. EMT’nin amaçları arasında düzenlenen çeşitli etkinlik ve yarışmalarla Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmelerini sağlayarak, iş hayatlarında karşılaşabilecekleri olası sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak bulunuyor.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden verilen bilgiye göre Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sanılanın aksine sadece fabrikalarda değil, aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat ve petrol, gaz, madencilik şirketlerinde de başarıyla görev yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunmaktadırlar.

Öğrencilerine Çift Anadal programları ile Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği programı Türkiye’de sadece 5 üniversitesinin sahip olabildiği ABET akreditasyonuna (abet.org) da sahip. İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almaktadırlar.

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06/01/2023 16:51